Dupla furta caminhonete com equipamentos avaliados em R$6.000 em BH

Uma caminhonete foi furtada no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois homens se aproximaram do veículo e um deles se deitou sob o carro para abrir a porta. O proprietário da caminhonete prestava serviços em um prédio nas proximidades e observou o furto através do monitor da casa onde estava. Ele relatou que a caminhonete continha equipamentos e uma cadeirinha de criança, totalizando um prejuízo de R$6.000.