Dupla furta mais de 100 barras de chocolate em loja na Pampulha, em BH

Dois homens furtaram mais de 100 barras de chocolate em uma loja na Avenida Antônio José dos Santos, no bairro Céu Azul, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime aconteceu em plena luz do dia e durou apenas 10 segundos, tempo suficiente para a dupla levar o produto e causar um prejuízo de quase R$3 mil. Moradores e comerciantes da região relatam que furtos como esse são frequentes na área, especialmente na principal avenida do bairro, o que tem gerado um clima de insegurança entre quem trabalha e reside no local. Veja a reportagem completa no vídeo acima.