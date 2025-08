Dupla invade garagem e furta moto de trilha avaliada em R$ 20 mil em BH

Uma dupla de suspeitos foi flagrada furtando uma moto avaliada em R$ 20 mil na garagem de uma empresa no bairro Tupi, na região Norte de Belo Horizonte. O alarme foi acionado e apesar da chegada da polícia os criminosos conseguiram fugir com o veículo. O proprietário relatou com emoção que o veículo, usado para trilhas aos finais de semana, estava bem guardado com sistema de segurança ativo. Ele acredita que o crime foi planejado pelos ladrões.



