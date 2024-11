Dupla invade loja no Centro de BH e leva R$ 7 mil em mercadorias O homem entrou por um buraco na porta do comércio, enquanto a mulher ficou do lado de fora tentando esconder o crime

Balanço Geral MG|Do R7 24/10/2024 - 21h47 (Atualizado em 24/10/2024 - 21h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share