Dupla invade oficina mecânica e furta caminhão e equipamentos em BH
Câmeras de segurança registraram movimentação dos suspeitos dentro do galpão
Uma oficina mecânica foi furtada às margens do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram um suspeito andando pelo galpão e mexendo em armários antes de sair com um caminhão, levado com a ajuda de um comparsa. Além do veículo, que estava no local para orçamento, foram levados equipamentos avaliados em R$ 20 mil. O caminhão foi recuperado no mesmo dia, mas empresários da região relatam uma onda de furtos e pedem mais segurança.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas