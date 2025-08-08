Dupla invade oficina mecânica e furta caminhão e equipamentos em BH

Uma oficina mecânica foi furtada às margens do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram um suspeito andando pelo galpão e mexendo em armários antes de sair com um caminhão, levado com a ajuda de um comparsa. Além do veículo, que estava no local para orçamento, foram levados equipamentos avaliados em R$ 20 mil. O caminhão foi recuperado no mesmo dia, mas empresários da região relatam uma onda de furtos e pedem mais segurança.



