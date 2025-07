Dupla mata idoso usando extintor de incêndio dentro de um carro na Grande BH

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de Rodney Nogueira Duarte, de 60 anos, encontrado morto dentro do próprio carro no dia 23 de maio, no bairro Eldorado, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi espancada até a morte com um extintor de incêndio por dois homens que havia conhecido horas antes em uma padaria. O objetivo do crime, segundo a polícia, era apenas roubar o dinheiro e o cartão bancário da vítima.



Um dos envolvidos, de 39 anos, já havia sido preso por matar a própria companheira em 2007, crime no qual também usou o cartão da vítima para fazer compras. Agora, ele e o comparsa foram presos preventivamente e responderão por latrocínio, roubo seguido de morte. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!