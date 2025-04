Dupla retira rastreador antes de furtar caminhão na porta da casa do dono em BH

Pai e filho estão à procura de um caminhão furtado no bairro Tupi, região norte de Belo Horizonte. Durante a noite, os criminosos removeram o rastreador do veículo, impossibilitando sua localização imediata. Apesar do registro do boletim de ocorrência, Ronan, o pai, fez um apelo público pedindo ajuda para encontrar o caminhão HR2008. O furto deixou o filho impossibilitado de trabalhar, agravando a situação financeira da família. Eles estão pedindo a colaboração da comunidade para divulgar o caso e ajudar na busca pelo veículo, essencial para seu sustento.



