Dupla sertaneja anuncia separação após integrante se tornar alvo da Polícia Federal

A dupla sertaneja Renan e Cristiano anunciou a separação após Cristiano se tornar alvo de investigações da Polícia Federal. Renan seguirá carreira solo enquanto Cristiano se afastará dos palcos. O artista é investigado por campanhas de desinformação no período eleitoral, envolvendo mandado de busca e apreensão. Os detalhes do possível envolvimento dele não foram divulgados, e a defesa não deu declarações devido ao sigilo da investigação.



