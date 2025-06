´É o que sustenta minha casa’ desabafa homem que teve caminhão furtado em Contagem (MG)

Um caminhoneiro de Contagem, na Grande BH, busca por pistas do paradeiro do seu veículo de trabalho. O caminhão foi furtado no bairro onde mora enquanto estava estacionado. Câmeras de segurança registraram a movimentação dos suspeitos e a descida do caminhão por uma rua lateral. O rastreador do veículo foi encontrado descartado em uma mata na cidade de Igarapé, na região metropolitana de BH. “Estamos correndo atrás de qualquer pista, é o que sustenta a minha casa”, desabafa a vítima.



