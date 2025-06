Educadores rejeitam nova proposta e greve segue na rede municipal de Belo Horizonte

Os trabalhadores da educação da rede municipal em Belo Horizonte rejeitaram mais uma vez a proposta da prefeitura de reajuste salarial de 2,49% durante uma nova rodada de negociações. A greve, que já dura 20 dias, segue sem a previsão de um fim. Das mais de 300 escolas sob gestão do município, apenas 33 operam normalmente na capital mineira. Os profissionais reivindicam a contratação imediata de professores nas EMEIs, reestruturação da carreira, redução do número de alunos por sala e paridade nos reajustes para aposentados. A proposta da prefeitura também incluiu a convocação de 367 professores e um reajuste no vale-refeição, mas sem avanço nas negociações.



