‘Ele apontou a arma na nossa direção’, testemunha contesta versão de suspeito de matar gari em BH

Na manhã desta quarta-feira (20), garis fecharam as pistas do Anel Rodoviário de Belo Horizonte em um protesto após o assassinato de Laudemir Fernandes. Thiago Rodrigues, amigo da vítima e testemunha do momento do crime, contesta a versão do suspeito sobre o ocorrido. Durante depoimento, Renê da Silva Nogueira Júnior confessou o crime, mas afirmou que tinha a intenção de atirar para o alto e que os garis haviam o agredido. "Ele já apontou a arma para a nossa direção. Eu só ouvi ele falar, 'vocês estão duvidando de mim?'. Aí apontou a arma. Quem escutar falar que nós ameaçamos, é tudo mentira. Mas, ele pode contar o que ele quiser, ele pode contar a mentira que ele quiser, né?", contou Thiago.



