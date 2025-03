“Ele dava flores, mandava mensagens pedindo para reatar”, diz irmã de biomédica morta em MG

Em entrevista exclusiva à RECORD MINAS, Maiza de Oliveira, irmã da biomédica morta pelo ex-marido em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, se lembra com carinho da irmã e conta como era a dinâmica de relacionamento do casal.



“As vezes eu olho para o lado e ele acha que estou olhando para outro homem. Quando chega em casa ele me humilha, fala que eu traio ele”. Comenta Maiza, sobre desabafo da irmã em relação a René, ex-marido da vítima.



Depois de descobrir uma traição, Miqueia decidiu romper o casamento com o homem. Segundo Maiza, René não teria aceitado bem o fim da relação. “Ele levava flores, mandava mensagens para ela todos os dias chorando pedindo para voltar”, relata a ex-cunhada do suspeito. Maiza conta ainda que o homem já chegou a tentar investidas com ela em momentos de ausência da irmã e que a culpa pelo rompimento do casal.



Agora, além da perda da irmã, Maiza vem sofrendo com ameaças de morte anônimas e precisou procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência.