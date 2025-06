'Ele está sendo enterrado no dia do aniversário’, diz familiar de caseiro morto em MG

O corpo de Agostinho de Assis, caseiro encontrado morto dentro do condomínio onde trabalhava em Jaboticatubas, na Grande BH, foi enterrado nesta quarta-feira (04) na cidade de Santa Luzia, também na região metroolitana da capital mineira. A cerimônia não teve velório, devido ao estado de decomposição do corpo da vítima. "Hoje é aniversário dele. Ele está sendo enterrado no dia do nascimento", desabafou um dos familiares do homem.



O principal suspeito do crime é um homem com quem Agostinho mantinha um relacionamento desde 2004. Registros de câmeras mostram o suspeito no condomínio na madrugada após o desaparecimento de Agostinho, o que reforça as suspeitas da família. Além disso, pertences de Agostinho foram encontrados em falta na sua casa. A polícia continua investigando, enquanto parentes clamam por justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!