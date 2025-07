‘Ele prometeu um par de brincos’, polícia detalha caso de violência contra criança na Grande BH

A Polícia Civil de Minas Gerais apresentou nesta quarta-feira (09) detalhes da investigação sobre o homem preso suspeito de abusar de uma menina de 10 anos em Santa Luzia, na Grande BH. Segundo a delegada Thaís Degani, o crime aconteceu no último domingo (06), e o suspeito, de 35 anos, teria atraído a criança com a promessa de um par de brincos.



“O autor é vizinho da vítima. Ele atraiu essa menor com a promessa de lhe dar um par de brincos. A criança foi até a residência do suspeito”, relatou a delegada.



A menina estava brincando com uma amiga quando desapareceu. Ao perceberem a ausência da filha, familiares e vizinhos iniciaram buscas. Foi então que encontraram um batom infantil caído na porta do apartamento do suspeito. O pai da menina passou a chamá-la pelo nome.



“Ele escutou ‘socorro, socorro’. Ao adentrar na residência, encontrou a criança e o investigado em situação que caracteriza o abuso sexual”, disse Thaís.



O suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar. Desde então, equipes da PM e da Polícia Civil mantiveram as buscas. O homem foi localizado na noite de terça-feira (08) em uma unidade de saúde, para onde havia ido buscar atendimento após se machucar ao tentar escapar.



Ainda de acordo com a polícia, a vítima apresentava sinais de sonolência e foi imediatamente encaminhada ao hospital. Durante a coletiva, a delegada reforçou que a residência do suspeito continha brinquedos e roupas infantis, o que reforça a suspeita de que ele possa ter feito outras vítimas. A Polícia Civil também cumpriu mandado de busca e apreensão no imóvel.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!