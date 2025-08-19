Eleições 2026: Instituto RealTime Big Data divulga intenções de voto para Governo de MG
Pesquisa apresenta cenários eleitorais para o próximo ano em Minas Gerais
O Instituto Realtime Big data divulgou, nesta terça-feira (19), a primeira pesquisa com as intenções de votos para o Governo de Minas Gerais. A pesquisa entrevistou 1500 pessoas entre os dias 11 e 13 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Confira:
Pesquisa espontânea (aquela em que não são apresentados os nomes dos possíveis candidatos aos eleitores):
Não souberam ou não responderam: 73%
Nulos ou brancos: 14%
Romeu Zema: 5%
Outros: 3%
Alexandre Kalil: 1%
Cleitinho: 2%
NIkolas Ferreira: 2%
Pesquisa estimulada (1º cenário)
Cleitinho (Republicanos): 42%
Rodrigo Pacheco (PSD): 17%
Mateus Simões (Novo): 8%
Branco/Nulo: 15%
Não souberam ou não responderam: 18%
Pesquisa estimulada (2º cenário)
Cleitinho (Republicanos): 43%
Alexandre Silveira (PSD): 11%
Mateus Simões (NOVO): 11%
Branco/Nulo: 16%
Não souberam ou não responderam: 19%
Pesquisa estimulada (3º cenário)
Alexandre Kalil (Sem Partido): 26%
Rodrigo Pacheco (PSD): 19%
Mateus Simões (NOVO): 10%
Branco/Nulo: 16%
Não souberam ou não responderam: 29%
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas