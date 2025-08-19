Logo R7.com
Eleições 2026: Instituto RealTime Big Data divulga intenções de voto para Governo de MG

Pesquisa apresenta cenários eleitorais para o próximo ano em Minas Gerais

Balanço Geral MG

O Instituto Realtime Big data divulgou, nesta terça-feira (19), a primeira pesquisa com as intenções de votos para o Governo de Minas Gerais. A pesquisa entrevistou 1500 pessoas entre os dias 11 e 13 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Confira:

Pesquisa espontânea (aquela em que não são apresentados os nomes dos possíveis candidatos aos eleitores):

Não souberam ou não responderam: 73%

Nulos ou brancos: 14%

Romeu Zema: 5%

Outros: 3%

Alexandre Kalil: 1%

Cleitinho: 2%

NIkolas Ferreira: 2%

Pesquisa estimulada (1º cenário)

Cleitinho (Republicanos): 42%

Rodrigo Pacheco (PSD): 17%

Mateus Simões (Novo): 8%

Branco/Nulo: 15%

Não souberam ou não responderam: 18%

Pesquisa estimulada (2º cenário)

Cleitinho (Republicanos): 43%

Alexandre Silveira (PSD): 11%

Mateus Simões (NOVO): 11%

Branco/Nulo: 16%

Não souberam ou não responderam: 19%

Pesquisa estimulada (3º cenário)

Alexandre Kalil (Sem Partido): 26%

Rodrigo Pacheco (PSD): 19%

Mateus Simões (NOVO): 10%

Branco/Nulo: 16%

Não souberam ou não responderam: 29%



