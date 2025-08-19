Eleições 2026: Instituto RealTime Big Data divulga intenções de voto para Governo de MG

O Instituto Realtime Big data divulgou, nesta terça-feira (19), a primeira pesquisa com as intenções de votos para o Governo de Minas Gerais. A pesquisa entrevistou 1500 pessoas entre os dias 11 e 13 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Confira:



Pesquisa espontânea (aquela em que não são apresentados os nomes dos possíveis candidatos aos eleitores):



Não souberam ou não responderam: 73%



Nulos ou brancos: 14%



Romeu Zema: 5%



Outros: 3%



Alexandre Kalil: 1%



Cleitinho: 2%



NIkolas Ferreira: 2%



Pesquisa estimulada (1º cenário)



Cleitinho (Republicanos): 42%



Rodrigo Pacheco (PSD): 17%



Mateus Simões (Novo): 8%



Branco/Nulo: 15%



Não souberam ou não responderam: 18%



Pesquisa estimulada (2º cenário)



Cleitinho (Republicanos): 43%



Alexandre Silveira (PSD): 11%



Mateus Simões (NOVO): 11%



Branco/Nulo: 16%



Não souberam ou não responderam: 19%



Pesquisa estimulada (3º cenário)



Alexandre Kalil (Sem Partido): 26%



Rodrigo Pacheco (PSD): 19%



Mateus Simões (NOVO): 10%



Branco/Nulo: 16%



Não souberam ou não responderam: 29%







O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!