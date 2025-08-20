Eleições 2026: pesquisa mostra as intenções de voto para o Senado Federal por Minas Gerais

O Instituto Real Time Big Data divulgou, nesta terça-feira (19), uma pesquisa com as intenções de votos para senador pelo estado de Minas Gerais. Foram elaborados três cenários. No levantamento, foi perguntado aos eleitores: se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria como primeira opção para senador? Confira o resultado no vídeo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!