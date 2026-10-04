Eleitores enfrentam filas de mais de duas horas para votar no bairro Jaraguá, em BH

Eleitores enfrentam longas filas para conseguir votar em escolas do bairro Jaraguá, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, neste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026.



Segundo relatos recebidos pela reportagem, em alguns locais de votação da região, a espera ultrapassa duas horas. Eleitores permanecem nas filas enquanto aguardam para entrar nas respectivas seções e registrar os votos.



Até o momento, não há informações sobre o que estaria provocando a demora nos locais relatados. Procurado, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) informou que ainda não há registro oficial relacionado às filas.



A votação começou às 8h e segue até as 17h, pelo horário de Brasília. Em Belo Horizonte, são 446 locais de votação e 4.927 seções eleitorais para um eleitorado de aproximadamente 1,96 milhão de pessoas, segundo dados do TRE-MG.



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