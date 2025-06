“Eles queriam sossego”, dizem filhos de casal morto em fazenda em Minas Gerais

No último sábado (28), três pessoas da mesma família foram encontradas mortas em uma fazenda de Curvelo, a 168 km de Belo Horizonte. As vítimas, um casal de idosos e o irmão do fazendeiro, estavam amarradas e executadas, e R$ 14 mil guardados na casa foram levados. A polícia investiga o caso com apoio da delegacia local e drones para localizar pistas. Os filhos do casal lamentaram o ocorrido, destacando a bondade dos pais e a busca por uma vida mais tranquila. A família pede justiça, acreditando que os criminosos conheciam a rotina e os recursos financeiros das vítimas.



