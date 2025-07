Em Belo Horizonte, venda de porta em porta resiste ao crescimento do comércio eletrônico

Enquanto o crescimento do comércio acompanha a era digital, a tradição da venda de porta em porta ainda persiste. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), o setor cresceu 6,3% no Brasil em 2024, movimentando cerca de R$ 50 bilhões.



Em Belo Horizonte, um vendedor de travesseiros reforça a resistência desse mercado. Desempregado há mais de 10 anos, Edvaldo, de 64 anos, percorre bairros da capital mineira garantindo seu sustento.



