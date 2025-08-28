Logo R7.com
Em entrevista exclusiva ao Balanço Geral, Lula fala da expectativa para as eleições de 2026

Presidente também falou da pré-candidatura de Zema à Presidência, da dívida de Minas com a União e sobre a retirada do Brasil do Mapa da Fome

Balanço Geral MG|Do R7

Durante entrevista exclusiva ao Balanço Geral MG, nesta quinta-feira (28), o presidente Lula (MG) comentou sobre a dívida de Minas Gerais com a União. O chefe do Executivo também falou sobre o anúncio de pré-candidatura à Presidência do governador do estado, Romeu Zema (Novo), divulgado no início de agosto. Lula falou também sobre uma possível candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo de Minas e a retirada do Brasil do Mapa da Fome, feita pela ONU (Organização das Nações Unidas) em julho.

