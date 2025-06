Em nova entrevista, Prefeito de BH relata experiência em bunker durante bombardeio em Israel

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União) falou, em entrevista ao Balanço Geral Minas, neste sábado (8) sobre a situação vivida por ele e outras autoridades brasileiras que estão em Israel durante as retaliações do Irã ao território. Damião integra uma delegação oficial que viajou à região para conhecer tecnologias de segurança urbana.



Segundo o prefeito, o grupo está abrigado em um campus universitário na cidade de Kfar Saba, a cerca de 20 km de Tel Aviv, onde acontecem os bombardeios. O local conta com dormitórios e bunkers subterrâneos. “Estamos seguros por enquanto. Quando a sirene toca, temos cerca de um minuto e meio para descer ao abrigo. Ficamos lá até passar o alerta, geralmente cerca de 40 minutos”, explicou Álvaro.



A rotina de tensão afeta não só o descanso, mas toda a programação da comitiva, que tinha como objetivo participar de uma feira tecnológica. “Viemos para conhecer tecnologias de segurança urbana e de cidades inteligentes. Não esperávamos vivenciar na prática esse cenário. É algo que só víamos em filmes”, desabafou o prefeito.



Damião afirmou que já mantém contato com o Itamaraty e com autoridades brasileiras, como os senadores Rodrigo Pacheco (PSD) e Carlos Viana (Podemos). O Ministério das Relações Exteriores estuda alternativas para repatriar os brasileiros, já que o espaço aéreo de Israel permanece fechado. Uma das possibilidades discutidas é atravessar por terra até um país vizinho, como o Egito, e de lá seguir viagem ao Brasil.



A delegação brasileira inclui prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais e estaduais de diferentes regiões do país, além de representantes de nações da América Latina. “É importante dizer que Israel não convidaria toda essa comitiva se soubesse que enfrentaria ataques. Foi uma infeliz coincidência”, concluiu o prefeito.



