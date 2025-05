Empresa de suprimentos é furtada e tem prejuízo de R$ 8.000 em Belo Horizonte

Uma empresa de suprimentos no bairro Monsenhor Messias, na região Noroeste de Belo Horizonte, foi arrombada e furtada. O suspeito entrou, levou cerca de R$ 3.200 em materiais e causou danos de R$ 5.000 ao amassar o portão do estabelecimento. A vítima, proprietário do empreendimento, relatou que, após notar uma viatura policial passando, o assaltante fugiu rapidamente. Empresário denuncia ainda que arrombamentos são cada vez mais comuns na área e pede por reforço no policiamento na região.



