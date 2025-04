Empresária tem prejuízo de R$28 mil após invasão de clínica em Betim (MG)

Uma clínica de estética foi invadida por criminosos encapuzados em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O prejuízo estimado pela proprietária, a empresária Vitória Rosendo, chega a R$28 mil. O estabelecimento funciona há dois anos e teve diversos equipamentos levados durante a ação.



Vitória registrou um boletim de ocorrência, mas afirmou estar ainda mais indignada com a falta de segurança no prédio onde alugou a sala. Segundo ela, escolheu o local justamente para evitar riscos, já que buscava um espaço com vigilância 24 horas, sensores de presença, alarmes e câmeras, itens que teriam sido prometidos, mas, na prática, não funcionaram como esperado. Polícia Civil investiga o caso.



