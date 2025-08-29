Empresário e delegada são indiciados por morte de gari em Belo Horizonte
René Nogueira foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de armas; a delegada Ana Paula Balbino também foi indiciada
A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato de Gary Laudemir de Sousa Fernandes em Belo Horizonte. René Nogueira foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de armas. A delegada Ana Paula Balbino foi indiciada por saber que o marido dela usava a arma dela indevidamente. Investigações revelaram que René realizou pesquisas online sobre as consequências de um disparo e tentou acompanhar notícias do caso por rádio. A corregedoria da Polícia Civil segue investigando o envolvimento da delegada.
