Empresário é libertado após 36 horas de sequestro em Santa Luzia (MG)

A Polícia Civil investiga os criminosos responsáveis pelo sequestro de um empresário mineiro em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Dono de uma transportadora, ele foi sequestrado na terça-feira (01) e libertado nesta quinta-feira (03).



Os sequestradores exigiram R$ 3 milhões pelo resgate, mas a Polícia Civil afirma que o valor não foi pago. O empresário, de 45 anos, ficou em cárcere por mais de 36 horas e foi libertado nas proximidades de sua empresa, às margens da BR-381, no limite entre Santa Luzia e a capital mineira.



A operação que resultou na libertação foi conduzida em conjunto pela Polícia Civil e Polícia Militar. O caso foi mantido sob sigilo pela RECORD MINAS para não comprometer as investigações.



