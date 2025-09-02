Empresário mineiro reconhecido pela exportação de cafés investe na produção de queijos autorais

O empresário Pedro Brás, do Sul de Minas, já é referência na produção de cafés especiais, exportados para países da Ásia, Estados Unidos e Oriente Médio. Agora, ele decidiu investir em outra paixão mineira: o queijo artesanal.



Na fazenda aos pés da Serra da Canastra, região que é patrimônio cultural do Brasil, a família mantém a tradição do café, que já conquistou prêmios internacionais. Mas o novo desafio é criar um queijo autoral, inspirado no estilo francês, feito com leite de vacas da raça normanda, conhecidas pelo alto teor de gordura e proteína.



O produto ainda não está à venda. As primeiras peças passam por um processo rigoroso de maturação em câmaras climatizadas. A expectativa é lançar a novidade no mercado em setembro, já com selo de qualidade.



