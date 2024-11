Empresário que teve duas motos roubadas recebe multas cometidas por suspeitos

O dono de uma loja de motos teve veículos furtados do seu estabelecimento. Além do prejuízo da perda das motocicletas, o empresário recebeu quatro autuações por excesso de velocidade nas cidades de Betim, Contagem e na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os suspeitos estão circulando por aí com as motos roubadas e as multas já somam mais de R$ 1.400,00.