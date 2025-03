Encerramento do prazo para pagamento de segunda parcela do IPVA acende alerta para golpes

A segunda parcela do IPVA para as placas de final 1 e 2 vence nesta quinta-feira (06) em todo o estado. O fim do prazo acende alerta para golpes. O contribuinte deve ficar atento, a guia de pagamento precisa ser gerada no site oficial da Secretaria de Fazenda. Além disso, se o débito for quitado via pix, é preciso conferir os dados do beneficiário.