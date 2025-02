Engenheiro mineiro cria tecnologias para facilitar a vida das pessoas com deficiência

Tobias Birro, de 39 anos, é engenheiro e tem uma empresa especializada em programação e robótica. Ele tem se dedicado a criar dispositivos que tragam mais independência e acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.



Entre suas criações estão uma cadeira de rodas e um "mouse" controlados apenas pelo movimento da cabeça, além de uma bengala equipada com sensores que identificam obstáculos, proporcionando mais segurança para quem utiliza.



De acordo com um levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil conta com mais de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e a tecnologia tem se mostrado uma grande aliada para facilitar o dia a dia dessas pessoas.



