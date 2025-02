Entenda o que é e como tratar a alopecia, condição que causa perda do cabelo

A equipe da RECORD MINAS foi atrás de especialistas para explicar o que é e como tratar a alopecia, condição que causa a perda do cabelo. Segundo dados do Hospital Albert Einstein, a doença é mais comum nos homens: atinge cerca de 20% dos jovens a partir de 20 anos e 90% dos idosos com mais de 90 anos. Entre as mulheres, cerca de 5% chegam a ter grau elevado da doença.