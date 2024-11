Entenda quais são os impactos ambientais do rompimento da barragem da Lagoa do Nado, em BH

A equipe do Balanço Geral foi até o Parque Lagoa do Nado, na região da Pampulha, em BH, para entender quais foram os impactos ambientais do rompimento da barragem de contenção. No local, alguns técnicos trabalham pelo resgate de algumas espécies de animais afetadas. O ambientalista Apolo Heringer faz um raio-x do local. Confira a reportagem completa.