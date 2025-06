Entregador é ferido com golpes de faca depois de assalto em rua de Belo Horizonte

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um entregador foi assaltado, nessa segunda-feira (9), no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O assaltante abordou a vítima pelas costas enquanto ele lanchava na moto, para roubar o celular. Durante a reação, o entregador foi esfaqueado. De acordo com o homem, ele sentiu que não tinha escolha a não ser lutar para sobreviver. Socorrido por uma moradora, ele foi levado ao hospital e continua internado. A polícia ainda não prendeu nenhum suspeito.



