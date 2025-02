Equipes da prefeitura fiscalizam condições de ônibus em Belo Horizonte

Equipes da Superintendência de Mobilidade e da Guarda Municipal voltam a fiscalizar as condições de infraestrutura de ônibus em Belo Horizonte. A operação Tolerância Zero tem objetivo de checar o funcionamento de elevadores, portas, freios, pneus e cumprimento do quadro de horário. Desde o ano passado, foram realizadas 3.954 ações de fiscalização e 23.482 ônibus foram vistoriados – alguns deles mais de uma vez.