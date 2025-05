‘Era alegre, carinhosa e querida’, diz tia de adolescente morta dentro de sala de aula em MG

A família de Melissa Campos, adolescente de 14 anos assassinada dentro da sala de aula de uma escola em Uberaba, a cerca de 500 km de Belo Horizonte, no Norte de Minas, quebrou o silêncio e fez um apelo por justiça. Melissa foi morta a golpes de tesoura por dois colegas que premeditaram o ataque, um deles afirmou que a motivação do crime era a vítima ser “feliz demais”. “Era alegre, carinhosa e querida por onde passava”, desabafou a tia da garota.



Os suspeitos do crime, colegas de sala da vítima, estão internados e devem cumprir três anos de medida socioeducativa. A família pede punições mais duras e agora luta por mudanças no ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) para que crimes hediondos cometidos por adolescentes tenham pena reformulada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!