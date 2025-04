Escola integral de MG aposta em formação técnica para o futuro dos alunos da rede estadual

O programa “Escola em Tempo Integral” foi lançado pelo Governo Federal em 2023 e prevê que os alunos fiquem, no mínimo, sete horas por dia na escola. A meta é criar um milhão de novas vagas nessa modalidade até o próximo ano. Juliana Miranda, de 15 anos, estudante de um curso técnico em energias renováveis, acredita que a formação será um diferencial no currículo. “Quero trabalhar com sustentabilidade. A escola está me ajudando a construir esse caminho”, diz.



A secretária do Ministério da Educação destaca que o tempo extra na escola tem impacto direto na qualidade do aprendizado, especialmente em áreas mais vulneráveis. A expectativa é que, com mais tempo de estudo, suporte técnico e vínculo com a comunidade, os alunos tenham mais chances de seguir caminhos promissores.



