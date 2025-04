Esgoto de penitenciária invade casas e revolta moradores em Belo Horizonte

Moradores do bairro Horto, na região Leste de Belo Horizonte, enfrentam problemas com esgoto misturado à água da chuva invadindo suas casas. Segundo a população, o esgoto provém do complexo penitenciário Estevam Pinto, que fica nas redondezas. "Não é apenas esgoto comum, são resíduos da penitenciária," afirma um dos afetados.



Além do mau cheiro, há risco de doenças devido ao acúmulo de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.



A Secretaria de Justiça afirma estar ciente do ocorrido e buscar uma solução urgente para o problema.



