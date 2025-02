Esgoto entupido há 15 dias altera a cor do rio e causa transtornos aos moradores de Santa Luzia (MG)

Moradores de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão preocupados com o entupimento de uma rede de esgoto que tem causado transtornos na cidade. Há 15 dias, a rede de esgoto, que passa a poucos metros do curso d'água, entupiu e transbordou, espalhando um líquido escuro pelo terreno. Esse líquido escuro alterou a cor do curso d'água que abastece vários bairros da cidade e deságua no Rio das Velhas. A Copasa enviou uma equipe ao local para investigar o problema e identificar a causa do entupimento na rede de esgoto. Veja a reportagem completa no vídeo acima.