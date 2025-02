Esgoto transborda e invade casas após falha em obra da Copasa em Ribeirão das Neves (MG)

Moradores do bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, enfrentam problemas por causa de uma obra realizada recentemente pela Copasa (Companhia de Abastecimento e Saneamento de Minas Gerais). Segundo os residentes, o esgoto está transbordando e invadindo as casas, o que teria provocado ainda a queda de um muro. A Copasa informou que foi realizada uma avaliação técnica na rua e que os danos na residência foram causados pelas intensas chuvas. A Companhia disse ainda que os reparos nas casas estão sendo executados e que a vala de esgoto também foi danificada pelas chuvas. Os reparos estão programados, mas serão realizados quando houver condições climáticas favoráveis para execução do serviço.