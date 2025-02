Especialista alerta para risco geológico após tempestade com 170 raios e ventos de 100 km/h

Na tarde desta segunda-feira (27), uma forte chuva atingiu Belo Horizonte, registrando mais de 170 raios e ventos que chegaram a 100 km/h. A tempestade assustou moradores e comerciantes em diversos bairros da capital. A previsão é de mais chuvas intensas até sexta-feira (31), o que aumenta o risco de deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores, especialmente em áreas de risco ou afetadas por enchentes. Meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam o alerta sobre os perigos geológicos decorrentes do fenômeno. Veja a reportagem completa com o vídeo acima.