Especialista em segurança avalia que sequestro de empresário em MG foi caso isolado

O delegado aposentado da Polícia Civil, Elson Matos da Costa, acredita que o sequestro de um empresário em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, foi um episódio isolado. O homem foi sequestrado na terça-feira (1°) e resgatado nesta quinta-feira (03). Costa foi chefe da divisão antissequestro do estado e, apesar de não ter atuado no caso, avalia que os crimes de sequestro não devem aumentar.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi libertada sem que a família pagasse o resgate aos suspeitos. Costa ressaltou que os policiais civis possuem conhecimento e ferramentas para identificar e prender os autores.



O sequestro, segundo o especialista, afeta diretamente os familiares da vítima. Costa reforçou que, em casos como esse, a população deve confiar na Polícia Civil, especialmente na Divisão Antissequestro, e evitar que os parentes assumam a negociação.



"Não é qualquer um que sabe negociar. O policial que assume a conversa sabe como discernir a situação e o que dizer aos sequestradores. Quem pratica esse tipo de crime precisa ser muito profissional e estudar muito", explicou.



Relembre o caso



O empresário, de 45 anos, proprietário de uma transportadora, foi sequestrado na terça-feira (1°). A irmã da vítima acionou a polícia depois que os suspeitos ligaram pedindo resgate. O empresário teria sido levado no próprio carro, que foi encontrado abandonado pouco tempo depois. Ao que tudo indica, a vítima foi colocada em outro veículo. O empresário está bem e, até o momento, ninguém foi preso. Veja a entrevista completa no vídeo acima.