“Estou Aqui por Amor a Esta Cidade”; relembre o discurso de Fuad Noman em BH

Relembre o discurso de posse do prefeito Fuad Noman, para o segundo mandato à frente de Belo Horizonte, no dia 1º de janeiro de 2025. Doente, o político participou de forma remota. O seu então vice, Álvaro Damião (União Brasil), foi o responsável por ler o discurso do prefeito eleito. "Estou aqui por amor, por muito amor a esta cidade", dizia o texto assinado por Fuad Noman. O político morreu aos 77 anos, nesta quarta-feira (26), por reflexos de um câncer.