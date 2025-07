“Eu descobri o alcance do amor da minha filha”, revela pai de professora morta em BH após homenagens

O corpo da professora Soraya Tatiana França, de 56 anos, foi enterrado na manhã desta terça-feira (22), em um cemitério do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. A cerimônia reuniu parentes, amigos, colegas de trabalho e alunos. Ao lado do caixão, a mãe, as irmãs e o filho de Tati se emocionaram. Abatido, o pai da professora agradeceu as demonstrações de carinho.



“Eu descobri o alcance do amor da minha filha. Quando eu vi aquela quantidade de pessoas no velório, e aquela quantidade de flores no velório, eu realmente fiquei impactado com tanto amor que vi escrito por aqui. Isso foi uma obra da minha filha, que eu não sabia o alcance do trabalho dela, de tantos anos cuidando, de tantas gerações de pessoas boas ajudando a ter muitas pessoas boas no mundo”, revelou Nilton França, pai da professora.



A morte da professora de história tem mobilizado a polícia. Menos de 24 horas depois da descoberta do corpo, agentes e peritos estiveram na casa dela, no bairro Santa Amélia, na Pampulha. O caso investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa é tratado como feminicídio.



“Eu não sei nada, não estamos sendo informados de absolutamente nada. Estamos sendo tão surpresos quando as coisas começaram a acontecer. Eu acredito na justiça”, contou Nilton.



O filho da professora sentiu falta da mãe depois que ela não atendeu as ligações e não retornou às mensagens enviadas por ele no fim de semana. Matteos havia visto Soraya pela última vez na noite de sexta-feira (18), quando se despediu da mãe. Ele seguiu para a Serra do Cipó, onde pretendia passar o fim de semana com amigos.



Ainda na sexta, a professora chegou a cancelar a ida a uma festa de aniversário. No sábado de manhã, uma amiga e vizinha da família recebeu um telefonema do filho dela. Ele queria ajuda para encontrar a mãe.



Pouco depois, Matteos chegou ao condomínio.Sem notícias dela, eles registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento. No domingo (20), o rapaz foi avisado pela polícia de que um corpo sem identificação havia dado entrada no IML (Instituto Médico-Legal) de Belo Horizonte.



Uma denúncia levou a polícia até o corpo. Ele estava em um local isolado, embaixo de um viaduto e próximo a uma mata, em Vespasiano, na Grande BH. Até o momento, a polícia não divulgou se já existem suspeitos identificados ou qualquer outra pista sobre a dinâmica e a motivação do crime.



