'Eu vou dar o meu máximo para o clube', diz Dudu em apresentação no Atlético-MG

O atacante Dudu foi apresentado no Atlético-MG na manhã desta terça-feira (13), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogador chega ao time após uma rescisão de contrato com o Cruzeiro no início de maio. O atleta, que foi um pedido do técnico Cuca, assinou contrato com o alvinegro até dezembro de 2027. O novo reforço do Galo, no entanto, só poderá estrear em junho, na próxima data para inscrição de jogadores.



A contratação gerou polêmicas, pela recente passagem de Dudu pelo principal rival do Galo. Sobre as expectativas com a torcida, o jogador revelou que não irá poupar esforços para conquistar o coração dos atleticanos. “Eu vou dar o meu máximo para o clube”, afirmou o atacante em sua primeira entrevista coletiva com a camisa do Atlético.



