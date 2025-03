Evento de mulheres empreendedoras reúne oportunidades em Contagem (MG)

Um evento reuniu mulheres empreendedoras neste sábado (22) em Contagem, na Grande BH. A iniciativa dá espaço para as empresárias mostrarem seus negócios para novos públicos. A feira ainda oferece oportunidade para mulheres que estão em busca de emprego. Ao todo, 17 empreendedoras participaram da ação que marca o mês das mulheres. A prefeita Marília Campos (PT) esteve presente no evento e conversou com todas elas.