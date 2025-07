Ex‑agente penitenciário acusado de feminicídio é julgado em Santa Luzia (MG)

O ex‑agente penitenciário Cláudio Agostinho Cabral, de 28 anos, esta sendo julgado nesta quarta-feira (02) pelo assassinato da esposa, Jussara Ferreira de Almeida, de 56 anos, morta a tiros dentro de casa em novembro de 2023. A defesa sustenta que ele tentou “desarmar” a vítima após ser baleado primeiro. Parentes da mulher contestam a versão do suspeito e afirmam que o crime foi o desfecho de um relacionamento abusivo marcado por ameaças, controle e agressões. Cláudio, que chegou a ganhar liberdade provisória, teve a prisão convertida em preventiva após a denúncia do Ministério Público. O júri popular estava previsto para março, mas foi adiado a pedido da defesa, que questionou o sorteio dos jurados. A promotoria pede pena máxima por feminicídio, tentativa de homicídio qualificado e posse ilegal de arma.



