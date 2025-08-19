Explosão em obra da prefeitura mata trabalhador e deixa outro ferido em Brumadinho (MG)

Ademar Ribeiro Júnior, um trabalhador de 35 anos, morreu após ser arremessado pela força de uma explosão em uma obra da prefeitura de Brumadinho, a cerca de 60 km de Belo Horizonte. O acidente aconteceu durante a preparação para a detonação de pedras em uma pedreira. Outro operário, de 28 anos, que estava a cinco metros dele, sofreu ferimentos leves e foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.



O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) detonou de forma controlada outros artefatos encontrados no local. A perícia da Polícia Civil também realizou levantamentos e abriu investigação para apurar as causas do acidente.



A prefeitura lamentou a morte, informou que a obra é executada por uma empresa terceirizada e disse ter solicitado laudos técnicos e relatórios de segurança.



Segundo moradores, este é o segundo acidente no mesmo local em pouco mais de três meses. Em maio, outro operário ficou ferido após uma detonação acidental.



