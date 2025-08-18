Extração de dados do celular do suspeito de matar gari em BH está em andamento, diz delegado

A extração de informações do celular do empresário suspeito de matar um gari, em Belo Horizonte , está em andamento. A informação foi confirmada pelo delegado Evandro Radaelli, um dos responsáveis pela investigação, na tarde desta segunda-feira (18). Renê da Silva Nogueira Júnior está preso preventivamente em uma unidade prisional da região Metropolitana. A vítima, Laudemir Fernandes, tinha 44 anos e foi atingida por um tiro na costela.



De acordo com o delegado, as informações obtidas no aparelho vão ajudar a esclarecer se Renê recebeu algum tipo de orientação após o crime. Os trabalhos estão em andamento e serão concluídos com a ajuda de um programa, já que os policiais não têm a senha do celular.



O suspeito teria se irritado com a fila de carros formada durante a coleta de lixo. Segundo testemunhas, havia carros estacionados nos dois sentidos da rua e o caminhão interditou o fluxo na via. Laudemir foi atingido com um tiro na costela e chegou a ser levado por militares para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



Durante o depoimento à equipe do DHPP (Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa), o empresário negou que tenha cometido o crime. Apesar disso, outros elementos reunidos pela investigação, como a identificação por testemunhas, possibilitaram a ratificação da prisão em flagrante.



A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão do empresário, durante audiência de custódia. Segundo o juiz, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do caso. Ainda segundo a decisão, a conduta do suspeito abala profundamente a tranquilidade social e gera um sentimento de insegurança na comunidade, indicando que a liberdade do autuado, neste momento, representa um risco real à ordem pública.



Laudemir foi enterrado sob aplausos, na tarde de terça-feira (12), em Contagem, na Grande BH. Colegas de trabalho e familiares vestiram o uniforme usado durante a coleta de lixo para homenageá-lo.



