Facção criminosa recrutou 300 jovens de classe média para furtar apartamentos em BH

Uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais identificou uma organização criminosa responsável por furtos em condomínios de luxo, em Belo Horizonte e em outras capitais do país. O grupo recrutou cerca de 300 jovens de classe média desde 2016, a quadrilha utiliza táticas sofisticadas, incluindo levantamento prévio de alvos e disfarces como perucas e roupas elegantes para evitar identificação. Com ações planejadas, a quadrilha já causou prejuízos milionários em cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Florianópolis. Além disso, o grupo evita a violência, dificultando sua prisão.



