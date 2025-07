Facções criminosas utilizam trilha em reserva ambiental como 'rota do tráfico' na Grande BH

Uma facção criminosa do Rio de Janeiro aliada a grupos de Nova Lima e Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, usa trilhas do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, para transportar drogas e armas entre as cidades. Para despistar a polícia, os criminosos se misturam a trilheiros de bicicleta e moto. A investigação começou após a publicação de vídeos em redes sociais, onde os traficantes ostentam armas e dinheiro. Seis mandados foram cumpridos no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, e cinco suspeitos foram presos. Segundo a polícia, a quadrilha já utiliza armamento pesado e atua em imóveis com histórico de centenas de ocorrências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!