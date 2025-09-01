Logo R7.com
Falsa fisioterapeuta é investigada por aplicar golpes em idosos em Belo Horizonte

Vítimas pagavam por supostos tratamentos com cartão de crédito, mas nunca recebiam o serviço prometido

Balanço Geral MG|Do R7

Uma mulher está sendo investigada por aplicar golpes em idosos na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Pelo menos 12 mulheres foram vítimas da suspeita. Ela se apresentava como fisioterapeuta e oferecia atendimento domiciliar com aparelhos, prometendo sessões duas vezes por semana durante sete meses. As vítimas pagavam pelos supostos tratamentos com cartão de crédito, mas não recebiam o serviço. A polícia civil investiga o caso, mas até agora não houve contato da suspeita.

