Falsa fisioterapeuta é investigada por aplicar golpes em idosos em Belo Horizonte

Uma mulher está sendo investigada por aplicar golpes em idosos na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Pelo menos 12 mulheres foram vítimas da suspeita. Ela se apresentava como fisioterapeuta e oferecia atendimento domiciliar com aparelhos, prometendo sessões duas vezes por semana durante sete meses. As vítimas pagavam pelos supostos tratamentos com cartão de crédito, mas não recebiam o serviço. A polícia civil investiga o caso, mas até agora não houve contato da suspeita.



